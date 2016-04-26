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    Пеле пригласил путешествовать с ним в Instagram

    Легендарный бразильский футболист Пеле обзавелся аккаунтом в популярной социальной сети Instagram.

    «Привет, это Эдсон. Но вы можете называть меня Пеле. Счастлив быть в Instagram и поддерживать связь с друзьями по всему миру. Хочу делиться с вами Бразилией… моей Бразилией, страной, которую я люблю. Сейчас я нахожусь в Нью-Йорке – моем втором доме. Приглашаю всех путешествовать со мной», – говорится в первой записи Пеле.

    За 17 часов после регистрации на аккаунт Пеле подписалось более 130 тысяч человек.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

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    26.04.2016 10:04
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