Покеттино: «Математически мы еще можем стать чемпионами»

Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино поделился впечатлениями после матча 35-го тура АПЛ против «Вест Бромвича» (1:1).

«Нам не повезло в первом тайме, когда мы создали много моментов – так всегда и бывает в футболе.

Мы позволили им поверить и пропустили гол, но я очень горжусь игроками, потому что они старались.

Мы должны верить. Тяжело отыграть семь очков, но мы все еще должны сражаться в следующих трех играх.

Математически мы еще можем стать чемпионами. Мне не на что жаловаться, мы должны быть сильны духом и готовиться к следующей игре.

Мы понимаем, что должны были сегодня выигрывать. Теперь я должен настроить игроков на матч с «Челси», – сказал Покеттино.