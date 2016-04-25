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    Денисов: «Не каждый день гуляю в костюме Тора по центру Москвы»

    Защитник «Локомотива» Виталий Денисов рассказал о своих впечатлениях от участия в акции по розыгрышу билетов на матч 26-го тура РФПЛ против «Спартака». Напомним, Денисов раздавал билеты в костюме Тора.

    «Классная акция получилась: много шутили, фотографировались и общались. Наши болельщики следили за новостями и были готовы сразу же стартовать в указанное место, поэтому билеты сразу разлетелись.

    Старался держаться молодцом, но поначалу я чувствовал себя немного стеснительно. Все-таки не каждый день гуляю в костюме Тора по центру Москвы, не привык к такому количеству заинтересованных взглядов.

    Буду рад, если эта шутливая акция привлечет больше людей на стадион», – сказал Денисов.

    Источник: ФК «Локомотив»

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    25.04.2016 22:45
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +476

      sergey_86-76 27 апреля 2016, 01:02

      креативно.

      0
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      Рейтинг: +15

      паравозище91 26 апреля 2016, 21:18

      Рили тор))))

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +31

      Puteec 26 апреля 2016, 00:49

      Локо удачи

      1
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      Рейтинг: +213

      NEMETSRUS 26 апреля 2016, 00:26

      Хорошо что не в костюме халка ))))))))

      -1
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      Рейтинг: +6979

      1bear 26 апреля 2016, 00:18

      Фото классное.
      Локо - удачи !

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +61

      Георгий 07 01 93 рус 25 апреля 2016, 23:03

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      спартак ебнет локомотив

      -12
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      Рейтинг: +33709

      zra78 > Георгий 07 01 93 рус 25 апреля 2016, 23:30

      А ха ха,анекдот дня

      3
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      Рейтинг: +229

      KorolShut 25 апреля 2016, 22:46

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      2
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