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    Украинский футболист тульского «Арсенала» сменил гражданство

    Полузащитник тульского «Арсенала» Виталий Федотов больше не считается легионером в российском чемпионате. 24-летний футболист является воспитанником донецкого «Шахтера», и до 2015 года он выступал только за украинские клубы, последним из которых стал «Металлург».

    После расформирования клуба Федотов переехал в Тулу, где и получил российский паспорт. В настоящий момент весь пакет документов уже отправлен клубом в УЕФА, и в ближайшем будущем футболист также получит право выступать за сборную России.

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.04.2016 10:11
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +132

      никита голоян 26 апреля 2016, 17:42

      ну теперь нас никто не догонит((((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2770

      волчарик 26 апреля 2016, 01:33

      может лучше лимит отменить?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +19991

      Томь вперёд 25 апреля 2016, 19:27

      А у Чуваева (вратарь ФК Томь) пока не получается, хотя уже почти год пытается.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3420

      FRZZ 24 апреля 2016, 12:27

      Чушь какая-та, с каких пор начали вызывать футболистов в сборную с ФНЛ?

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 24 апреля 2016, 12:12

      Ждем столь же умного шага от Саши Зинченко

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +98

      redarmy83 > Майор Дзагоев 24 апреля 2016, 12:30

      Зинченко играл за укропию. За Россию сыграть не сможет. Не факт, что он пойдет на это.

      -2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев > redarmy83 24 апреля 2016, 13:38

      В случае с Зинченко и идиотизмом в ФФУ можно попробовать перезаиграть в связи с давлением на игрока по национальному признаку. Может пройти, в ФИФА к подобным нарушениям относятся строго

      2
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