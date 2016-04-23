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    «Интер» – «Удинезе». Впервые в истории Серии А на поле с первых минут вышли 22 легионера

    В матче 35-го тура Серии А встречаются «Интер» и «Удинезе». В стартовых составах команд не оказалось ни одного итальянца – это случилось впервые в истории Серии А.

    Наибольшее представительство на поле получили бразильцы – шесть человек в стартовых составах. Некоторые футболисты имеют двойное гражданство, но все они считаются легионерами

    Полностью составы, в которых команды вышли на поле, выглядят следующим образом:

    Интер: Ханданович (Словения), Нагатомо (Япония), Жесус, Миранда (оба – Бразилия), Мурильо (Колумбия/Испания), Мело (Бразилия/Испания), Брозович (Хорватия), Кондогбиа (Франция/ЦАР), Икарди (Аргентина/Италия), Биабиани (Франция/Гваделупа), Йоветич (Черногория/Сербия).

    Удинезе: Карнезис (Греция), Видмер (Швейцария), Эденилсон (Бразилия), Фелипе (Бразилия/Италия), Ларанжера (Бразилия/Италия), Ваге (Мали/Франция), Агьеманг-Баду (Гана), Фернандеш (Португалия), Кузманович (Сербия/Швейцария), Теро (Франция), Сапата (Колумбия).

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.04.2016 22:37
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1768

      himik2-62 23 апреля 2016, 23:19

      в интере 2 итальянца в удинезе 4

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