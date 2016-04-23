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    Бенитес: «Надеюсь, «Ливерпуль» выиграет Лигу Европы. Клопп делает большую работу»

    Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес прокомментировал результат матча 35-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (2:2). Подопечные испанца сумели отыграться со счета 0:2.

    «Я действительно доволен страстью и желанием борьбы, которые мы показали. Мы немного изменились, но все еще должны тяжело трудиться. Мы верили, что сможем отыграться, и ничья стала для нас неплохим результатом.

    Мои отношения с «Ливерпулем», фанатами и городом остались хорошими. В начале игры было много эмоций. Надеюсь, они выиграют Лигу Европы. Клопп делает большую работу», – сказал Бенитес.

    Источник: BBC

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    23.04.2016 20:06
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