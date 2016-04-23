Сахо отстранен от игр за «Ливерпуль» из-за положительного результата допинг-теста

Защитник «Ливерпуля» Мамаду Сахо был временно отстранен от выступлений за английский клуб из-за положительного результата сдачи допинг-теста. Сообщается, что в крови футболиста обнаружен препарат, который сжигает жир.

В ближайшее время обе стороны постараются доказать невиновность игрока. В частности, у защитника есть время до 26 апреля, чтобы снять с себя обвинения. Клуб же не понесет никаких санкций, так как для их применения должно быть два и более игроков, которые попались на допинге.

В нынешнем сезоне Сахо провел за «Ливерпуль» в АПЛ 22 матча, в которых забил один гол и получил одну желтую карточку.