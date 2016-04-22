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    Покеттино: «Отсутствие Варди сильно ударит по «Лестеру»

    Главный тренер «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино прокомментировал дисквалификацию нападающего «Лестера» Джейми Варди. Напомним, Варди был удален с поля в матче 34-го тура АПЛ против «Вест Хэма» (2:2) и пропустит как минимум одну игру.

    «Я думаю, что это станет для «Лестера» сильным ударом, потому что Варди – один из лучших игроков чемпионата.

    У «Лестера» есть хорошие и разнообразные футболисты, которые смогут сыграть так же, как Варди, но он – один из сильнейших нападающих лиги», – сказал Покеттино.

    Отметим, что в понедельник станет известно, понесет ли Варди дополнительное наказание за свое поведение после удаления в матче с «Вест Хэмом». Футболист может получить дисквалификацию еще на одну игру.

    Источник: Telegraph.co.uk

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    22.04.2016 19:18
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +45

      mc_key 22 апреля 2016, 21:26

      без Кейна, интересно, далеко ли куры уедут

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