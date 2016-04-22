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    Глушаков: «У «Спартака» есть будущее»

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков, сыгравший сегодня за молодежную команду красно-белых в матче против «Мордовии», поделился своими впечатлениями. Напомним, что российский хавбек не сможет в ближайшем туре помочь основной команде из-за перебора желтых карточек.

    – В молодежке вы вышли капитаном. Удивились?

    – Это тренер решил. Мое участие в игре было запланировано из-за дисквалификации. На неделе поговорили с Аленичевым, что сыграем с Макеевым и Ананидзе. Это важно для игрового тонуса. Так что решение обоюдное.

    – Как оцените игру с «Мордовией"?

    – Обычная игра, получил физическую нагрузку. Чтобы неделя не выпадала из жизни, был в игровом тонусе.

    – Против молодежи непривычно было играть?

    – В любом в матче играть тяжело. Молодым есть что доказывать. Против «Спартака» им важно показать себя, вдруг кто присмотрит их.

    – Молодые спартаковцы равнялись на вас?

    – Все нормально, где-то подсказывал.

    – Увидели, что кто-то в ближайшее время может подтянуться к основе?

    – Много хороших ребят, кого-то выделять неправильно. Будущее у «Спартака» есть.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    22.04.2016 18:55
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +11227

      alp 22 апреля 2016, 23:59

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