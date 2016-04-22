Хуммельс потерял сон из-за возможного трансфера

Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс готов в ближайшее время сменить клубную прописку.

«Мне предстоит принять довольно трудное решение. И когда я его приму, то люди поймут, насколько тяжело оно мне далось.

Я уже определился с крайней точкой, но эту дату пока оставлю при себе. Могу сказать, что последние несколько недель я засыпаю на полтора часа позже обычного – настолько важен для меня этот вопрос», – признался Хуммельс.

Известно, что в услугах футболиста заинтересованы «Манчестер Юнайтед», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Барселона». Также появилась информация о том, что «Бавария» начала переговоры о переходе Хуммельса.