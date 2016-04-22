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    «Бавария» начала переговоры о покупке Хуммельса

    Защитник дортмундской «Боруссии» Матс Хуммельс летом может сменить клубную прописку. Мюнхенская «Бавария» начала переговоры с «Боруссией» по этому поводу. Сообщается, что сумма трансфера может составить 30 миллионов евро.

    27-летний защитник является воспитанником школы «Баварии». В «Боруссию» он перебрался в 2009 году, а сумма трансфера тогда составила четыре миллиона евро. В текущем сезоне он провел 46 матчей, в которых забил три мяча и отдал четыре результативные передачи. По информации Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста оценивается в 32 миллиона евро.

    Источник: Bild

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    22.04.2016 06:29
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2844

      Nerlinger 22 апреля 2016, 10:14

      всех бы уж отдали - а себе новых набрали

      1
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      Рейтинг: +161

      ARMEN13 22 апреля 2016, 09:41

      Как они надоели перекупать всех вгермании. Воспитывайте своих.

      1
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      Рейтинг: +27

      RotUndWeiss > ARMEN13 22 апреля 2016, 10:04

      Хватит ныть. Читай статью - Хуммельс воспитанник Баварии! Почему ушёл, это другой вопрос. И я не верю что он вернётся. Но нытьё по поводу покупок Баварии уже достало!

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      Рейтинг: +26

      crusadere 22 апреля 2016, 08:29


      о как

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