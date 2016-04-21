Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Жирков: «После ничьи с Алжиром на ЧМ-2014 думали, что болельщики будут очень злы на нас»

    Защитник «Зенита» и сборной России Юрий Жирков рассказал о том, как он отнесся к не выходу из группы национальной команды на чемпионате мира 2014 года в Бразилии.

    «Конечно, я испытал разочарование. Вылетать так рано не хотелось. Мы сделали в матче с Алжиром все, что могли. После игры больше всего думали о том, как мы подвели наших болельщиков – всех, кто за нас переживал дома. Не так часто нашей сборной удается выступить на таких турнирах, и мы думали, что болельщики будут очень злы на нас. Нам не удалось выполнить задачу, которую мы поставили перед собой в Бразилии. Это было очень обидно. Эмоции в такой момент бывают очень сильными. Все были страшно расстроены – и игроки, и тренеры. Трудно было подбирать слова, чтобы объяснить, как такое произошло.

    Самые яркие воспоминания оставшиеся от того чемпионата? Их было много. Каждый матч был непохож на предыдущий. Я впервые в жизни побывал в Бразилии и смог оценить, как же там любят футбол. Самое сильное впечатление лично для меня – это, конечно, стадион «Маракана», где прошел наш второй матч», – заявил Жирков.

    Источник: ФИФА

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.04.2016 19:32
    Рекомендуем
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: -17

      Дагыстанец 22 апреля 2016, 01:42

      Ты идиот что ли?!))) алжир по составу но голову сильнее россии, молодцы что отстояли ничью

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11