Аршавин: «Естественно, что в Англии меня все помнят за покер в ворота «Ливерпуля»

Бывший полузащитник «Арсенала» Андрей Аршавин, ныне выступающий за «Кайрат», поделился воспоминаниями о четырех голах, забитых им в ворота «Ливерпуля» семь лет назад.
— Часто вспоминаете свой покер на «Энфилд Роуд»?
— Только когда кто-то мне о нем напоминает – как вы сейчас.
— Какой из четырех вам самому нравится больше?
— По исполнению самым трудным был второй.
— Несмотря даже на удар с полулета в третьем?
— Ну, для меня тот удар трудным не оказался.
— Можно ли сказать, что это был лучший матч в вашей карьере?
— Нет, конечно. Тем более что мы в итоге не выиграли. А победа всегда важнее твоих личных достижений.
— И какая же игра тогда претендует на звание лучшей?
— Одну трудно выделить. До сих пор помню атмосферу после победы над Англией в «Лужниках», нельзя, конечно, забыть финал Кубка УЕФА, грандиозной была игра с Голландией на Евро-2008.
— Но в составе «Арсенала» вы вряд ли когда-то были более эффективным?
— Это пожалуй. Мяч в той игре дошел до меня всего раз десять — и четыре гола, куда уж эффективнее (смеется).
— И в Англии все вас помнят именно по тем четырем голам.
— Что вполне естественно, и то, что будет именно так, стало очевидным сразу после окончания матча.
— В чемпионате Англии проще забить четыре гола, чем в чемпионате России?
— Судя по мне – да (смеется). В чемпионате России четыре никогда не забивал.