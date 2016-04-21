Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Аршавин: «Естественно, что в Англии меня все помнят за покер в ворота «Ливерпуля»

Аршавин: «Естественно, что в Англии меня все помнят за покер в ворота «Ливерпуля»

21 апреля 2016, 09:23
19

Бывший полузащитник «Арсенала» Андрей Аршавин, ныне выступающий за «Кайрат», поделился воспоминаниями о четырех голах, забитых им в ворота «Ливерпуля» семь лет назад.

— Часто вспоминаете свой покер на «Энфилд Роуд»?

— Только когда кто-то мне о нем напоминает – как вы сейчас.

— Какой из четырех вам самому нравится больше?

— По исполнению самым трудным был второй.

— Несмотря даже на удар с полулета в третьем?

— Ну, для меня тот удар трудным не оказался.

— Можно ли сказать, что это был лучший матч в вашей карьере?

— Нет, конечно. Тем более что мы в итоге не выиграли. А победа всегда важнее твоих личных достижений.

— И какая же игра тогда претендует на звание лучшей?

— Одну трудно выделить. До сих пор помню атмосферу после победы над Англией в «Лужниках», нельзя, конечно, забыть финал Кубка УЕФА, грандиозной была игра с Голландией на Евро-2008.

— Но в составе «Арсенала» вы вряд ли когда-то были более эффективным?

— Это пожалуй. Мяч в той игре дошел до меня всего раз десять — и четыре гола, куда уж эффективнее (смеется).

— И в Англии все вас помнят именно по тем четырем голам.

— Что вполне естественно, и то, что будет именно так, стало очевидным сразу после окончания матча.

— В чемпионате Англии проще забить четыре гола, чем в чемпионате России?

— Судя по мне – да (смеется). В чемпионате России четыре никогда не забивал.

Источник: Спортфакт
Англия. Премьер-лига Арсенал Ливерпуль Аршавин Андрей
Комментарии (19)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
brhr
1461220425
кумысоед
Ответить
U-Jin
1461221350
за чипсы тебя помнят ))
Ответить
koenigartur
1461223681
Больше и вспомнить нечего!
Ответить
ARMEN13
1461224979
Да был знатный покер
Ответить
bestolochch
1461225056
Кайрат!
Ответить
Стас85
1461225197
с барсой и мю еще матчи нормальные были,а так вспомнить нечего:143 матча 31 гол ...за 4 года...
Ответить
Бугай_Й
1461231425
Жаль, что больше нет подобных игроков, как Аршавин в те годы
Ответить
Aiur
1461234228
Великий игрок!
Ответить
veksill
1461238497
что что, а Аршавин игрок был хороший, просто ленивый.
Ответить
kykyi
1461239592
Надолго запомнили. После ЧЕ пригласили несколько человек, но потом, быстро избавились от всех, и похоже зареклись россиян брать.
Ответить
Главные новости
«Галатасарай» дал «Локомотиву» один день на решение по трансферу Батракова
14:03
«Барселона» попросит 65 миллионов за продажу форварда в «ПСЖ»
13:38
3 клуба РПЛ рассмотрят подписание двух игроков «Зенита»
13:29
1
Оздоев: «Россию в ближайшие 3–4 года никуда не допустят»
13:18
Агент Тюкавина высказался о возможном переходе игрока в «Зенит»
13:09
В ЦСКА объяснили, почему не продали Кисляка в «Бешикташ»
12:56
2
Мостовой – о Даку: «Если забьет 3, те же самые, кто плевал ему в спину, бегут обнимать и качать на руках»
12:42
2
В ЦСКА сказали, кто мог возглавить команду вместо Игдисамова
12:17
2
Семак высказался о мотивации Луиса Энрике играть за «Зенит»
12:04
3
Воробьев объяснил 0 голов в 4 матчах за «Краснодар»
11:49
3
Все новости
Все новости
Клуб АПЛ рассмотрит подписание Головина
10:06
3
Фото«Комо» подписал игрока сборной Англии за 30 миллионов
Вчера, 20:50
Фото«ПСЖ» объявил о трансфере игрока сборной Франции
Вчера, 20:19
Обладатель «Золотого мяча» Родри мог оказаться в тульском «Арсенале»
8 августа
5
Фото«Арсенал» объявил о переходе игрока сборной Бразилии
8 августа
Стало известно, куда «Реал» отправит Эндрика
8 августа
Араухо уходит из «Барсы» в топ-клуб АПЛ
8 августа
1
«Реал» определился с дальнейшими шагами на фоне срыва трансфера Родри
7 августа
5
Фото«Лидс» оформил рекордный трансфер, подписав вратаря «Манчестер Сити»
7 августа
1
Раскрыта причина срыва трансфера Родри в «Реал», Моуринью в шоке
6 августа
2
Лучший игрок ЧМ-2026 договорился об условиях контракта с «Барселоной»
6 августа
«Барселона» провела переговоры по Родри
6 августа
2
Винисиус удалил все упоминания «Реала» в соцсети
5 августа
3
Винисиусу пообещали статус бога в «Арсенале»
5 августа
2
«Лучше быть вторым в «Реале», чем первым в любой другой команде»: Миятович – о Винисиусе в «Арсенале»
5 августа
3
«Арсенал» пошел ва-банк в переговорах с Винисиусом
5 августа
«Арсенал» договорился о трансфере хавбека сборной Бразилии
5 августа
1
Лучший игрок ЧМ-2026 дал ответ «Барселоне»
4 августа
Топ-10 претендентов на «Золотой мяч» по версии The Independent
4 августа
3
«Реал» предложил платить Винисиусу 22 миллиона в год, игрок хочет 30
4 августа
Фото«Реал» продал клубу АПЛ еще одного игрока
4 августа
Фото«Реал» продал воспитанника за 40 миллионов
3 августа
Раскрыта зарплата Винисиуса в «Арсенале»
3 августа
«Арсенал» улучшил предложение по Винисиусу
3 августа
У «Реала» появился серьезный конкурент в борьбе за лучшего игрока ЧМ-2026
3 августа
ФотоЭкс-капитан «Ливерпуля» перешел в «Челси»
3 августа
ФотоФаны «Манчестер Сити» недовольны формой клуба, поскольку она вызывает трипофобию
2 августа
1
«Челси» объявил о трансфере Барко
2 августа
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+