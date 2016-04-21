Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Руководство «Динамо» продолжает верить в Погребняка

    Генеральный директор «Динамо» Сергей Сысоев дал понять, что в московском клубе рассчитывают на форварда Павла Погребняка. Напомним, ранее появилась информация, что руководство бело-голубых может расстаться с 32-летним нападающим.

    – В двух последних матчах Павел не попадал в основной состав, проводил неполные встречи. Наверное, у тренеров есть какие-то вопросы к его игре. Но у него действующий контракт. В котором не сказано: «Футболист обязан выступать за основной состав в каждом матче». Вопрос его использования – в компетенции тренеров.

    – Решают, наверное, не только тренеры. Есть сумма контракта. Игра футболиста либо соответствует ей, либо нет. Так что это вопрос и руководства клуба, в том числе.

    – Юридически все проще. Сегодня мы видим, что контракт Погребняка действует и выполняется в полном объеме. Но Паша не выходит в стартовом составе. Значит, у тренера есть вопросы. Но со стороны руководства клуба вопросов к нему пока нет. Единственное что могу сказать: хотелось бы, чтобы Погребняк демонстрировал на поле нечто большее, чем он демонстрирует сегодня.

    – У Погребняка, по логике, не самый маленький контракт. Задача разгрузить зарплатную ведомость для «Динамо» еще актуальна?

    – На сегодняшний день фонд оплаты труда в «Динамо» уже существенно сокращен. И это правильно, это соответствует требованиям финансового «фэйр плей». Контракт с Павлом подписан совершенно осознанно. Мы и в этот контракт, и в Павла верим. Теперь он должен показать себя.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    21.04.2016 07:27
    Рекомендуем
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +223

      Dinamo4emp 21 апреля 2016, 11:48

      ахаха вот это цирк))) В Кобелева верим в Погребняка верим))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -101

      polyshuk23 21 апреля 2016, 10:38

      вы откуда спустились с марса или с юпитера ,зачем бревну доверять ,бревно и то двигается ,а этот даже и не суетится оловянный какой то пока вы ему доверять будете точно окажемся в 1 лиги не удачнике вам и погребнеку пора покинуть Великий Клуб пока не поздно !!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 21 апреля 2016, 10:31

      Что за тупые новости, кто такую чушь вбрасывает:
      Кобелова уволят - в Кобелева верим.
      Избавится от Погребняка - в Погребняка верим.
      Кто следующий? Дьяков, Шунин? Вон тот молодой парнишка справа, которого еще никто и не запомнил?

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +50

      valeh172 21 апреля 2016, 10:01

      Руководства Динамо верит в Святого Павла.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1110

      ДАША Д 21 апреля 2016, 09:56

      В Динамо не хотят понять, что деньги потрачены зря.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +122

      time_killer > ДАША Д 21 апреля 2016, 14:52

      Они-то может и поняли уже давно, но что делать теперь? Нужно сохранять хорошую мину при плохой игре

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +152

      Diman67 21 апреля 2016, 09:38

      от Пашки только в ворота свиней отлетает)))) 18 игр - 1 мяч. свиней точно кто-то проклял))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6

      KRUSH 21 апреля 2016, 09:35

      Пашка деревяшка...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +281

      serhz 21 апреля 2016, 08:37

      ПРИЧИНА НЕУДАЧ ДИНАМО --ВОТ ТАКИЕ НЕДОРУКОВОДИТЕЛИ !, ЖДИТЕ ! -ПАША ВАМ ЕЩЁ ПОКАЖЕТ --ФИГУ НАПРИМЕР !

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17

      pivovar 21 апреля 2016, 08:32

      Верить можно только в Валеру!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +40

      Omanid87 21 апреля 2016, 08:06

      да зачем он нужен? 18 матчей-1 мяч...Смотреть на его игру невозможно...Кураньи был такого же плана игрок-хоть порой не забивал,зато давал болельщикам надежду на завершение атаки,бился до конца...

      2
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11