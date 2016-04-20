Слуцкий: «Головин – игрок основы, и делает то, что и должен делать футболист стартового состава»

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий подвел итоги матча 1/2 финала Кубка России против «Краснодара» (3:1).

«Играли с классной командой, наши матчи с которой в последние годы складываются очень трудно. Преимущество, которое мы заработали в первом тайме, и то, что укрепили его в самом начале второго тайма, создало нам гандикап, который было сложно растерять.

Что касается игры Оланаре, то он прибыл к нам только на третьем сборе, поэтому у нас не было много времени, чтобы вписать его в команду. Но уже вторая его игра в стартовом составе: с «Локо» он забил, сегодня действовал качественно. Надеемся на его дальнейший прогресс.

Головин с возобновления чемпионата является игроком стартовой обоймы и делает то, что должен делать игрок стартового состава ЦСКА», – сказал Слуцкий в эфире телеканала «Наш футбол».