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  • Слуцкий: «Головин – игрок основы, и делает то, что и должен делать футболист стартового состава»

Слуцкий: «Головин – игрок основы, и делает то, что и должен делать футболист стартового состава»

20 апреля 2016, 22:38
8

Главный тренер ЦСКА Леонид Слуцкий подвел итоги матча 1/2 финала Кубка России против «Краснодара» (3:1).

«Играли с классной командой, наши матчи с которой в последние годы складываются очень трудно. Преимущество, которое мы заработали в первом тайме, и то, что укрепили его в самом начале второго тайма, создало нам гандикап, который было сложно растерять.

Что касается игры Оланаре, то он прибыл к нам только на третьем сборе, поэтому у нас не было много времени, чтобы вписать его в команду. Но уже вторая его игра в стартовом составе: с «Локо» он забил, сегодня действовал качественно. Надеемся на его дальнейший прогресс.

Головин с возобновления чемпионата является игроком стартовой обоймы и делает то, что должен делать игрок стартового состава ЦСКА», – сказал Слуцкий в эфире телеканала «Наш футбол».

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Кубок ЦСКА Краснодар Головин Александр Оланаре Аарон Слуцкий Леонид
Комментарии (8)
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sour12
1461181641
радует что в дюшс цска делает успехи! это просто фантастика когда есть российский молодой игрок который может с 20 метров попадать в створ 7 метровых ворот да ещё и делает это мимо вратаря =) не многие клубы имеют в обойме таких игроков )))))
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Майор Дзагоев
1461182282
Наконец-то у всех парней виден заряд на игру и нет усталости. + тренеру за работу с составом - на данный момент те люди, что выпущены были в старте, являются наиболее сильным сочетанием для армейцев. Так держать, ЦСКА!
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veksill
1461184013
вот игрок, а не деревянный "дзюбиньё"
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slavikil
1461186700
А оказывается не перевелась ещё талантливая молодёжь в нашей футбольной стране). Леониду Викторовичу хочу пожелать терпения и уже начать выпускать парней нашей школы.А то всякие олонары играют, а наших молодых морозят на бочке.
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арейская
1461196119
Головин просто молодец-красовец, поздравляю с первым дублем, думаю не последним!
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VITPO
1461220584
Ждем финала!!!
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Dobroe Teplo za CSKA
1461224202
как только убрали Широкова, ЦСКА сразу заиграл по другому.
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