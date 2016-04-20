Бышовец: «Финал «Зенит» – ЦСКА был бы интересным для болельщиков»

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец считает, что финал Кубка России «Зенит» – ЦСКА был бы интересен с точки зрения яркой афиши.

«Объективно ситуация складывается в пользу «Зенита» в матче с «Амкаром», даже несмотря на то что пермяки, играя дома, будут иметь хорошую мотивацию. Питерцы будут испытывать определенные трудности, здесь нельзя сказать с большой уверенностью, кто одержит победу, даже учитывая небольшое преимущество гостей. Стоит ожидать упорной борьбы.

Финал «Зенит» – ЦСКА был бы более интересным для болельщиков, команды близки по уровню и силам. Для афиши матч был бы очень привлекательным, но амбиции «Амкара» и «Краснодара» тоже надо учитывать. Для кубковых матчей сюрпризы – это всегда знаковые факторы. Может быть, настало время и для «Краснодара» сыграть в финале», – сказал Бышовец.

Напомним, что в среду, 20 апреля состоятся полуфинальные матчи Кубка России, в которых «Амкар» примет «Зенит», а ЦСКА дома сыграет с «Краснодаром».