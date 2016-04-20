Берлускони раздумывает над предложением из Китая на сумму в 700 миллионов

Владелец «Милана» Сильвио Берлускони имеет на руках новое предложение о продаже контрольного пакета акций своего клуба от одного из богатейших людей Китая Робина Ли. Он предложил Берлускони 700 миллионов евро за 70% акций.

В рейтинге журнала Forbes в 2015 году Ли занял пятую строчку среди китайцев с состоянием 15,3 миллиарда долларов. Это же издание оценивает стоимость «Милана» в 775 миллионов долларов.

Ранее сорвалась еще сделка с тайскими инвесторами в лице Би Тэчаубола, который за 48% акций «Милана» предлагал заплатить 480 миллионов евро, но не смог собрать необходимую сумму.