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  • Берлускони раздумывает над предложением из Китая на сумму в 700 миллионов

Берлускони раздумывает над предложением из Китая на сумму в 700 миллионов

20 апреля 2016, 14:43
6

Владелец «Милана» Сильвио Берлускони имеет на руках новое предложение о продаже контрольного пакета акций своего клуба от одного из богатейших людей Китая Робина Ли. Он предложил Берлускони 700 миллионов евро за 70% акций.

В рейтинге журнала Forbes в 2015 году Ли занял пятую строчку среди китайцев с состоянием 15,3 миллиарда долларов. Это же издание оценивает стоимость «Милана» в 775 миллионов долларов.

Ранее сорвалась еще сделка с тайскими инвесторами в лице Би Тэчаубола, который за 48% акций «Милана» предлагал заплатить 480 миллионов евро, но не смог собрать необходимую сумму.

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Италия Милан Берлускони Сильвио
Комментарии (6)
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subbotaspartak
1461156027
Я бы тоже подумал...
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1bear
1461156636
Чего тут думать-продавать !!!
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BarcelonianDestroyer
1461157818
Китайцы сделают из Милана конфетку! Надо продавать пока не поздно
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koli4ka
1461165085
Сильвио ну НЕ ТУПИ..
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Mighost
1461165694
Пора бы уже!
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XAPAKTEP_
1461167596
Только старый маразматик может от такого отказаться.
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