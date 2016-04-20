Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Бенитес: «Мы хотим, чтобы наш стадион был устрашающим для соперников»

    Главный тренер «Ньюкасл» Рафаэль Бенитес прокомментировал результат перенесенного матча 27-го тура АПЛ против «Манчестер Сити» (1:1).

    «Я должен быть доволен тем, как моя команда отреагировала на гол и сумела отыграться против такого соперника, как «Манчестер Сити».

    Фанаты ценят усилия игроков. Все стараются сделать все возможное для того, чтобы остаться в АПЛ.

    Мы не можем влиять на другие команды и должны продолжать верить в победу в следующей игре.

    Когда я прибыл сюда, я сказал, что наш стадион должен стать для соперников устрашающим. Мы стремимся к этому, и у нас это есть», – сказал Бенитес.

    Источник: BBC

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.04.2016 00:54
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11