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Бубнов: «Слуцкому навязали Широкова»

19 апреля 2016, 10:11
23

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов считает, что хавбек Роман Широков не нужен ЦСКА. Напомним, что опытный футболист перешел в московский клуб зимой в статусе свободного агента.

«Широкова Слуцкому больше навязали. Футболист по большому счету сейчас команде не нужен, как минимум в стартовом составе. Когда ставят Широкова, то слабость проявляется на позиции, где играл Еременко. А Еременко хуже выглядит, когда играет с фланга. А Оланаре пока не сыгрался с командой. Как только Слуцкий стал использовать Широкова, то команда начала терять очки. Вот он его и посадил на лавку», — сказал он.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Широков Роман Бубнов Александр
Комментарии (23)
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msbleff
1461050074
ну естественно вся вина в Широкове, что еще можно было ждать от бубнова? человек,который всем сердцем ненавидит игрока,не может сказать что-то положительное в его адрес.
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Spark95god
1461051363
В чем то Бубнов прав
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sprint5
1461052669
пустопорожная болтовня о Широкове
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ШарКий вояж в ТуЛузу
1461053428
А теперь включаем мозги или обычную логику. Допустим, навязали. - Цель? - Ответ один (реальный) - интересы сборной. Слуцкий еще и ее тренер. Стало быть, должен давать Роме практику перед ЕВРО-16. Представим себе, что ЛС не хочет брать РШ на турнир из-за якобы недостаточной готовности последнего. Но попробуй-ка не взять, когда навязали! Плюс возникает вопрос: " А что ж ты его не подготовил, почему не давал реальной возможности набрать форму?" Т.е., и не взять РШ на ЕВРО в случае навязывания нельзя, и взять без практики слишком авантюрно. В любом случае стрелы в кого полетят? И еще. На мой взгляд, РШ усилил, а не ослабил конкретно последнюю игру ЦСКА с "Локо". Да, не забил и даже, можно сказать, запорол момент, но шквал атак с его непосредственным участием был впечатляющим. Так что тут я измышлизмы под бубен не поддержу.
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maygli
1461054807
Да это было очевидно, т.к. никому он был не нужен, даже почему то Краснодару где он вроде как вписался в команду и не борзел.
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андрей андреев
1461057357
Продали Широкова за 1место
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ljrljr0505
1461057381
абсолютная правда. Мне кажется и в сборную его не надо брать. Без него сборная лучше выглядит.
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Тraumtanzеr
1461061033
Широков доигрывает, пора заканчивать.
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himik2-62
1461067976
поставьте рому в раздевалке и молитесь на него.бубен дело сказал
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tanis 29
1461084120
бубен опять шаманит
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