Бубнов: «Слуцкому навязали Широкова»

Бывший футболист «Спартака» Александр Бубнов считает, что хавбек Роман Широков не нужен ЦСКА. Напомним, что опытный футболист перешел в московский клуб зимой в статусе свободного агента.

«Широкова Слуцкому больше навязали. Футболист по большому счету сейчас команде не нужен, как минимум в стартовом составе. Когда ставят Широкова, то слабость проявляется на позиции, где играл Еременко. А Еременко хуже выглядит, когда играет с фланга. А Оланаре пока не сыгрался с командой. Как только Слуцкий стал использовать Широкова, то команда начала терять очки. Вот он его и посадил на лавку», — сказал он.