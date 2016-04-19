Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Данни: «Серьезность моей травмы – это шокирующая новость»

    Полузащитник «Зенита» Данни рассказал о своей реакции на травму, из-за которой он не сможет играть на протяжении восьми–девяти месяцев.

    «Со мной не в первый раз случается подобное. Ничего не поделаешь, это жизнь. Но серьезность моей травмы стала для меня шокирующей новостью. Теперь я не сыграю на чемпионате Европы и пропущу остаток сезона в «Зените», который борется за чемпионство.

    Но мне нужно сохранять хорошее настроение и набраться сил, чтобы восстановиться. Меня поддержат друзья, семья и партнеры», – приводит слова Данни португальское издание Renascença.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    19.04.2016 01:09
    Рекомендуем
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +59

      aleks.meskini12 19 апреля 2016, 09:58

      жаль(((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1049

      mig28 19 апреля 2016, 09:20

      Обидно пропустить Чемпионат Европы..здоровья тебе!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +75

      FCZenit1990 19 апреля 2016, 09:15

      Пипец не везет мужику, эти травмы задолбали его уже

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +178

      Zenit & MU 19 апреля 2016, 08:37

      Только ЗДОРОВЬЯ!!!

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +402

      Tri 19 апреля 2016, 08:17

      Главное не падать духом, четко следовать указаниям врачей, и мы снова увидим Данни в лучшей форме, он один из лучших в нашем чемпионате.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3282

      woyser 19 апреля 2016, 06:29

      Печально...скорейшего выздоровления!!!

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1549

      ШарКий вояж в ТуЛузу 19 апреля 2016, 02:40

      Хорошему парню и классному игроку скорейшего выздоровления!

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 19 апреля 2016, 02:12

      А что за травма, где он её получил?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +17

      Den_777 > RotBerg 19 апреля 2016, 09:44

      В точку.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11