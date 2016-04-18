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    Пети: «Меня мучает вопрос, а справедливо ли Францию победила на ЧМ-98?»

    Экс-хавбек сборной Франции Эммануэль Пети выразил сомнение по поводу справедливости победы трехцветных на домашнем чемпионате мира 1998-го года. Напомним, в финале того мундиаля французы разгромно переиграли команду Бразилии (3:0), а сам Пети отметился забитым мячом, поставив точку в матче.

    «Последние несколько недель я задаю себе вопрос: «На самом ли деле мы победили в чемпионате мира?». Сегодня я также спрашиваю себя – а не было ли это договорным матчем?

    Я не в состоянии дать ответ на этот вопрос. Я уверен лишь в одном: мы отдали все силы на поле, действительно выложились по максимуму, сделали все возможное, чтобы добиться победы.

    Как бы там ни было, мы – игроки, – сделали все от нас зависящее для этого. Было ли там что-то не так, я не могу знать точно. Однако повторю еще раз – меня беспокоит этот вопрос. С того момента минуло 17 лет, и последние несколько недель я мучаюсь этим вопрос», – сказал Пети.

    Источник: Mirror.co.uk

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    18.04.2016 15:39
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 18 апреля 2016, 17:21

      Давно о тебе не было ничего слышно...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +447

      Alex3920486 18 апреля 2016, 16:26

      Дурак...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer 18 апреля 2016, 16:18

      Надо было задаваться вопросом сразу после матча а не через 18 лет))

      1
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