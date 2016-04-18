«Манчестер Юнайтед» нацелился на двух игроков «Спортинга»

Двое хавбеков «Спортинга» – Жоао Мариу и Виллиам Карвалью, – могут перебраться в английскую Премьер-лигу. Сообщается, что на матче 30-го тура чемпионата Португалии между «Морейренсе» и лиссабонским клубом (0:1) присутствовали скауты «Манчестер Юнайтед».

По информации источника, если «красные дьяволы» решат приобрести игроков, то за Карвалью им придется заплатить 45 миллионов евро, а за Мариу – 60. Именно такие суммы прописаны в их контрактах в качестве отступных.