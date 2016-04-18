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    «Манчестер Юнайтед» нацелился на двух игроков «Спортинга»

    Двое хавбеков «Спортинга»Жоао Мариу и Виллиам Карвалью, – могут перебраться в английскую Премьер-лигу. Сообщается, что на матче 30-го тура чемпионата Португалии между «Морейренсе» и лиссабонским клубом (0:1) присутствовали скауты «Манчестер Юнайтед».

    По информации источника, если «красные дьяволы» решат приобрести игроков, то за Карвалью им придется заплатить 45 миллионов евро, а за Мариу – 60. Именно такие суммы прописаны в их контрактах в качестве отступных.

    Источник: A Bola

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    18.04.2016 12:33
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +806

      тигрик 18 апреля 2016, 21:46

      Если брать то Браяна Руиза,вот это умный игрок

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