Таски: «Гвардиола сказал, что я должен смириться»

Защитник «Баварии» Сердар Таски признался, что вынужден смириться с решением главного тренера команды Хосепа Гвардиолы не ставить его на игры.

«Я могу показывать себя только на тренировках, в остальном – все зависит от решения тренера. Конечно, я хочу играть, никому не нравится сидеть на скамейке. Но главное, чтобы «Бавария» стала чемпионом.

Спрашивайте не меня, а Гвардиолу о том, почему я не сыграл с «Шальке». Конечно, тренер говорит со мной. Он сказал, что я должен смириться с ситуацией. Если у тренера такое мнение, то я должен отнестись к нему с уважением.

Посмотрим, что произойдет летом. Моя аренда предполагает возможность выкупа. Посмотрим, будет ли это сделано», – сказал Таски.

Напомним, что права на Таски принадлежат московскому «Спартаку».