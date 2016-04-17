Кирьяков: «Спасти «Динамо» от зоны «стыков» не сможет и Старик Хоттабыч»

Бывший нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков поделился мнением о турнирных перспективах бело-голубых в нынешнем сезоне. Отметим, что на данный момент московский клуб занимает в турнирной таблице РФПЛ 12-е место.

– До зоны «стыков» всего очко. Как воспринимаете такой расклад?

– Как должное. Видим «результаты» той работы, что была в последнее время в клубе. «Динамо» необходимо чудо, чтобы не попасть в «стыки». Но шансы побороться есть.

– ЦСКА, «Спартак», «Ростов», «Зенит». Тут и Старик Хоттабыч может не помочь…

– Календарь убийственный. Дерби с армейцами – последний шанс отодвинуть себя от «стыков». Если же команда проиграет, то «Динамо» психологически пора готовиться к переходным матчам.