Газзаев: «ЦСКА в матче с «Локомотивом» загубил много шансов, у армейцев было тотальное преимущество»

Бывший главный тренер московского ЦСКА Валерий Газзаев поделился своими мыслями об игре армейцев против «Локомотива» (1:1) в 24 туре российской Премьер-лиги.

«Локомотив» сильно начал матч. Хозяева агрессивно пошли вперед, забили гол. Но не спорю, ЦСКА смотрелся немножко вальяжно… Но хотя бы сумел собраться, пусть уже проигрывая в счете.

Что случилось с «Локомотивом»? Команда подсела и физически, и эмоционально. Все-таки хозяева почти весь матч отбивались, потому и подустали. Плюс пытались удержать счет, который их устраивал. Вот и прижались к воротам.

А ЦСКА стремился только к победе, верил в нее до конца. И был очень близок ко второму голу… У армейцев было тотальное преимущество, невероятное давление! Но нужно отдать должное «Локомотиву» — команда билась, не щадя себя, и все-таки отстояла ничью.

Возможно ли ЦСКА выиграть чемпионат, не реализовывая столько моментов? Можно, просто потому, что игры бывают разными. Матч на матч не приходится. Я бы не сказал, что ЦСКА в целом плохо распоряжается моментами. В той же встрече с «Мордовией» реализация была почти стопроцентная, как и в некоторых других матчах. Но так уж вышло, что с «Локомотивом» действительно много шансов загубили. ЦСКА, вне всякого сомнения, потерял два очка. У «армейцев» было огромное преимущество. Потому «Локо» может быть доволен ничьей», – сказал Газзаев.