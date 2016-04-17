Клопп: «Нам нужно сосредоточиться после того, что с нами произошло»

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп в преддверии матча 34-го тура чемпионата Англии против «Борнмута» лестно отозвался о главном тренере соперника Эдди Хоу.

«Я не много знал о «Борнмуте» до того, как пришел в «Ливерпуль», но лично для меня Хоу – один из самых интересных тренеров в АПЛ. Он проделал потрясающую работу.

Нам нужно сконцентрироваться после того, что произошло с нами в последнее время. Сейчас мы сыграем с «Борнмутом». Это футбол, здесь главное – правильно выбрать состав, а не эмоции»,