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    Пато выразил желание остаться в «Челси»

    Нападающий «Челси» Алешандре Пато, права на которого принадлежат бразильскому «Коринтиансу», намерен остаться в лондонском клубе.

    «Во время тренировок я представляю, будто сейчас идет матч. Никогда не сдавался и всегда тщательно проделывал свою работу.

    Когда Хиддинк предоставил мне шанс, я был очень рад. Когда я забил гол, с моих плеч упал груз. Чтобы показать в полной мере то, на что я способен, мне нужно провести больше матчей. Я хочу остаться в Европе и выступать за «Челси». Это моя цель», – заявил Пато.

    Источник: ESPN

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    17.04.2016 10:38
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