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    Ткачев: «Ничья с «Локомотивом» – ужасный результат для ЦСКА»

    Полузащитник ЦСКА Сергей Ткачев остался недоволен итоговым результатом матча 24-го тура чемпионата России с «Локомотивом».

    «Конечно, ничья для нас – это ужасный результат. Нам нужно было только выигрывать, но ничего, будем двигаться дальше.

    В концовке уже подустали и не хватило сил реализовать моменты. Нужно было, конечно, с первых минут так начинать, чтобы полностью доминировать на поле. Слава богу, что еще и забили. Будем разбирать игру.

    Установка тренера? Полностью бороздить всю бровку, бить, подавать, внести как можно больше остроты в игру», – сказал Ткачев.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    17.04.2016 08:10
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 17 апреля 2016, 12:55

      Локо не дотерпели. отошли назад, а с ЦСКА так нельзя... жаль блин....

      1
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    • ...
      Рейтинг: +22

      NEO26 17 апреля 2016, 12:23

      Не хватило удачи и везения

      1
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      Рейтинг: +128

      Arhadiavol 17 апреля 2016, 10:28

      Ничья с ЦСКА ужасный результат...

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