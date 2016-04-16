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    Рахимов: «Тереку» на хватило ресурсов и агрессии в атаке»

    Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов прокомментировал поражение своей команды в поединке 24-го тура РФПЛ против «Краснодара» (0:1).

    – Вы сразу после матча пообщались с Александром Егоровым. О чем поговорили?

    – Наверное, это больше эмоции. Все-таки было несколько эпизодов, когда наши мнения разделились: в эпизоде в штрафной, в эпизоде здесь на последних секундах. Эмоции. Я думаю, это просто нужно будет переварить, а потом уже посмотреть на свежую голову.

    – В перерыве удалось посмотреть забитый мяч, какое-то мнение у вас сложилось?

    – Не знаю, я не смотрел его. Слышал, что там было полкорпуса (в офсайде), но сам я не видел этот момент. Думаю, что просто нужно будет посмотреть самому.

    – Казалось, что «Терек» больше владеет инициативой. Почему не удается забивать не первую игру подряд?

    – Я уже говорил, что у нас ресурсов в атаке не хватает, нам не хватает где-то агрессии впереди. К сожалению, Мбенг, который неплохо может действовать в таких ситуациях, получил травму и был прооперирован. Поэтому ресурс не большой, и мы пытаемся выжать максимум из того, что есть.

    Конечно, хотелось бы, чтобы у нас было больше вариативности в атаке, но по самой игре, по самоотдаче, по желанию и тому, как команда играет, думаю, претензий команде предъявить нельзя.

    Источник: «НТВ-Плюс»

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    16.04.2016 17:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +251

      Aztec58 16 апреля 2016, 21:06

      Странно, Терек живёт в океане агрессии, но футболистам её почему-то не хватает? Видимо не по тем правилам играют, ага.

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