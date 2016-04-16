Хиддинк: «Прошу Бабу быть милым и любезным за пределами поля, а не во время игры»

Главный тренер «Челси» Гус Хиддинк поделился мнением об игре защитника синих Абдула Рахмана Бабы. В нынешнем сезоне ганец провел за лондонский клуб в АПЛ 10 матчей, в которых не отметился забитыми мячами.

«Чтобы постоянно играть в АПЛ, ему надо сделать так, чтобы тренеру было сложно исключить его из состава. У него есть отличная техника игры в обороне, и он продолжает над этим работать.

Он очень милый и любезный, и я прошу его быть милым и любезным за пределами поля, а не во время игры. Он набирается опыта, и я надеюсь, что он продвинется дальше, перейдет на следующий уровень», – сказал Хиддинк.