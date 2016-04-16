«Бавария» проэкзаменует рвущийся в Лигу чемпионов «Шальке»

В поединке 30-го тура Бундеслиги «Бавария» в родных стенах будет экзаменовать «Шальке». Мюнхенцы пока не гарантировали себе чемпионства, несмотря на неплохой отрыв от ближайшего конкурента, а «кобальтовые» имеют хорошие шансы на то, чтобы обеспечить себе участие в Лиге чемпионов на следующий сезон. Ждем упорной и бескопромиссной борьбы.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало встречи «Бавария» – «Шальке» в 19:30. Не пропустите!