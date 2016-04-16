Зидан: «Бензема расстроен и раздосадован отстранением от сборной»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан рассказал о том, как Карим Бензема воспринял решение Федерации футбола Франции о своем невызове в сборную на чемпионат Европы.

«Я говорил с ним. Я не собираюсь обсуждать решение федерации, но сам он очень расстроен всем этим. Ему грустно и досадно, потому что он хотел быть частью команды на этих соревнованиях.

Он может многое дать сборной, потому что он отличный игрок. Я полностью уверен, что Бензема продолжит делать для нас отличную работу.

Я не буду комментировать справедливость этого решения, но я продолжу поддерживать его, чтобы придать уверенность», – сказал Зидан.