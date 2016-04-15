«Манчестер Сити» договорился с «Боруссией» Д о трансфере Гюндогана за 30 миллионов

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Илкай Гюндоган, вероятно, продолжит свою карьеру в «Манчестер Сити».

Сообщается, что в результате переговоров, длившихся несколько недель, англичанам удалось договориться с «Боруссией» Д о трансфере футболиста. Сумма сделки составит 30 миллионов фунтов.

По сведениям источника, с Гюндоганом уже встречались спортивный директор «Манчестер Сити» Чики Бегиристайн и будущий главный тренер манкунианцев Хосеп Гвардиола.

Ранее появлялась информация о том, что клубы не могли договориться о сумме трансфера.