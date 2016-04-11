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    «Манчестер Сити» не может договориться с «Боруссией» о трансфере Гюндогана

    Дортмундская «Боруссия» рассматривает предложения о продаже полузащитника Илкая Гюндогана. Наибольшую активность в этом вопросе проявляет «Манчестер Сити». Проблема заключается в оценке суммы трансфера. Англичане готовы заплатить за Гюндогана 35 миллионов евро, тогда как «Боруссия» требует 45 миллионов.

    Напомним, что футболист отказался продлевать контракт с немецким клубом и через год может стать свободным агентом. Ранее сообщалось, что сам Гюндоган уже согласовал детали личного контракта с «Сити», по которому его годовая зарплата составит 6 миллионов евро после вычета налогов.

    Источник: Skysports

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    11.04.2016 10:11
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +22

      liit 11 апреля 2016, 12:17

      Kupid

      Всмысле?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +39

      Kupid 11 апреля 2016, 12:07

      Хорошая замена будет Димекелису и Отаменди.

      -1
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    • ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne 11 апреля 2016, 10:47

      У сити состав и так боевой... им тренер нужен у которого голова работает..

      0
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