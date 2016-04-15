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    Лам: «Мы знаем, как играть с командами, которые предпочитают обороняться»

    Полузащитник «Баварии» Филипп Лам прокомментировал результат жеребьевки 1/2 финала Лиги чемпионов. Путевку в финал мюнхенцы разыграют с «Атлетико».

    «Задача непроста, но это было ясно заранее. «Атлетико» – агрессивная команда, которая умеет защищаться, но и атакуют они тоже качественно. Их победа над «Барселоной» не была случайной.

    Они всегда спокойны, даже когда вынуждены стоять у своей штрафной. Будет интересно. Хорошо, что мы знаем, как играть против команд, которые предпочитают обороняться», – сказал Лам.

    Источник: ФК «Бавария»

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    15.04.2016 19:20
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +788

      JI e x a 15 апреля 2016, 21:43

      Барселона тоже знала)

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