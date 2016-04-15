Фанат «Ливерпуля» получил потерянный во время игры с «Боруссией» телефон с селфи Сахо

Один из болельщиков «Ливерпуля» потерял телефон, празднуя победный гол Деяна Ловрена в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы против «Боруссии» Д (4:3), но получил его назад вместе с подарком от игроков.

Подобравший телефон Мамаду Сахо сделал несколько снимков, запечатлев себя и Дивока Ориги, после чего передал устройство стюардам.

«Что ж, то, что я расскажу – невероятно. Я потерял телефон, празднуя гол неподалеку от Ловрена возле углового флажка. После того, как все вернулись на трибуну, охранник принес мне телефон. Я проверил его и вот что нашел…», – рассказал фанат «Ливерпуля» на своей странице в Facebook.