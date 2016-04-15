Хенесс: «Бавария» должна выходить в финал Лиги чемпионов»

Бывший президент «Баварии» Ули Хенесс уверен, что мюнхенцы должны выходить в финал Лиги чемпионов в этом сезоне.

«Неважно с кем сыграет «Бавария» в полуфинале Лиги чемпионов. Команда должна выходить в финал Лиги чемпионов. Гвардиола имеет хороший шанс для того, чтобы уйти из клуба на мажорной ноте», – приводит слова Хенесса TZ.

Напомним, что в пятницу, 15 апреля, в 12:30 по московскому времени в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка полуфинала Лиги чемпионов-2015/16.