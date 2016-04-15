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    Жеребьевка полуфинала Лиги чемпионов состоится сегодня в 12:30

    В пятницу, 15 апреля, в 12:30 по московскому времени в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне состоится жеребьевка полуфинала Лиги чемпионов-2015/16. В ней примут участие следующие клубы:

    «Атлетико» (Испания)

    «Бавария» (Германия)

    «Манчестер Сити» (Англия)

    «Реал» (Испания)

    Никаких ограничений при жеребьевке не предусмотрено: клубы не будут делиться на «сеяные» и «несеяные», а испанские команды не будут разведены по разным парам. Стоит отметить, что первые матчи 1/2 финала состоятся 26 и 27 апреля, ответные – 3 и 4 мая. Финальная игра пройдет 28 мая в Милане.

    Опрос: кто выиграет Лигу чемпионов?

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.04.2016 08:27
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +135

      Дон-Батя 15 апреля 2016, 12:18

      Реал-МС, Бавария-Атлетико!)) Финал: МС-Бавария! МС-Чемпион!!!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 15 апреля 2016, 12:09

      бавария-реал, атлетико-МС ФИНАЛ: Реал-Атлетико

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1423

      Parham > ljrljr0505 15 апреля 2016, 12:47

      А кто ПОБЕДИТЕЛЬ???

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +5

      samara94 15 апреля 2016, 11:19

      Бавария атлетико

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +338

      Sergej-74 15 апреля 2016, 10:15

      атлетико-реал,бавария-мс

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3282

      woyser 15 апреля 2016, 10:06

      Атлетико - МС; Бавария - Реал. Финал: МС - Реал.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +140

      BarcelonianDestroyer 15 апреля 2016, 09:53

      Атлетико-Баврия,Сити-Реал(Бавароты,Реал);Сити-Бавария,Атлетико-Реал(Бавария,Атлетико);Реал-Бавария,Сити-Атлетико(Бавария,Атлетико)

      -3
      Ответить
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      Рейтинг: +568

      Lexa_Lexa 15 апреля 2016, 09:50

      Финал Сити-Бавария!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24

      ReFa63 15 апреля 2016, 09:25

      Хочу СИТИ - АТЛЕТИКО
      РЕАЛ-БАВАРИЯ

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1423

      Parham 15 апреля 2016, 09:19

      ПРОГНОЗ:
      «Атлетико»-«Манчестер Сити»
      «Бавария»-«Реал»

      2
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 15 апреля 2016, 09:11

      Даёшь оба полуфинала в Мадриде!

      0
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