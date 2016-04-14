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    Широков: «На счет натурализованных игроков в сборной у меня двоякое мнение»

    Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Роман Широков в интервью журналу «Большой спорт» рассказал о своих ожиданиях от грядущего чемпионата Европы 2016 года во Франции.

    – Вы уходили из «Спартака» в том числе и за игровой практикой. Желание выступить на чемпионате Европы во Франции так велико?

    – Конечно, я всегда настроен искать команду, где буду востребован и смогу выходить на поле. Не обязательно это должно быть связано с Евро. Если бы его не было, мне, что ли, не играть?

    – Чемпионат Европы в этом году пройдет по новой схеме, с 24 командами. Как вы к этому относитесь?

    – Трудно сказать, надо посмотреть, как все пройдет. Возможно, уровень размоется, хотя команды сейчас все сильные. Будет интересно. А то, что из группы могут выйти три команды, это дополнительный шанс. И для нас в том числе.

    – Евро 2020 и вовсе пройдет в 13 странах…

    – Да, ощущение праздника пропадет, будет как Лига чемпионов. Лучше проводить в одной-двух странах.

    – И в ЦСКА, и в сборной вы работаете под началом Леонида Слуцкого, который со следующего сезона должен будет оставить один из постов. Какой?

    – Я откуда знаю? Это вопрос к Леониду Викторовичу. Готов он совмещать или нет, хватает ему сил или нет?

    – В сборной на Евро могут появиться Гилерме и Роман Нойштедер. Как вы к этому относитесь?

    – У меня двоякое мнение на этот счет. С одной стороны – почему бы и нет? С другой – сборная не клуб.

    – Во времена кризиса мы всегда наблюдали отток футболистов за рубеж. Можно ли ожидать, что в сборной вновь появятся легионеры?

    – Для этого нужно что-то показать на Евро или в Лиге чемпионов. Тогда и будет всплеск интереса к нашим игрокам, и они смогут уезжать в иностранные клубы.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.04.2016 21:38
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 14 апреля 2016, 22:01

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ромик,а кого ваабще интересует твое мнение, убогого *экспертишки*???

      -4
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    • ...
      Рейтинг: +185

      kidd-75 14 апреля 2016, 21:59

      Можно ли ожидать, что в сборной вновь появятся легионеры?


      Они были когда-то? Кроме еврея Филимонова и чурбана Ковтуна....

      -3
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      ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > kidd-75 14 апреля 2016, 22:37

      он говорит о россиянах, уезжающих в Европу

      1
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      ...
      Рейтинг: +185

      kidd-75 > Diesel133 14 апреля 2016, 23:13

      И что тебе не нравится. Филя на Кипре за штангу держался

      0
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka > kidd-75 15 апреля 2016, 00:08

      Черышев

      1
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