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    Виллаш-Боаш: «В субботу нам предстоит важный матч – дерби двух городов»

    Главный тренер «Зенита» Андре Виллаш-Боаш отметил особую важность предстоящего поединка 24-го тура чемпионата России против московского «Спартака».

    «Матчи против «Спартака» особенные в первую очередь для болельщиков. Хотя, например, игры с ЦСКА были более важными, с точки зрения турнирной таблицы. Мы с нашими болельщиками хотим одного – выиграть чемпионат.

    В субботу нам предстоит важнейший матч. Это дерби двух городов. Я всегда это понимал. На сей раз это моя последняя возможность обыграть «Спартак». Постараемся с нашими игроками это сделать», – отметил португальский специалист.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.04.2016 10:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 14 апреля 2016, 16:44

      Ничейку сгонять бы и Зенит будет доволен,вроде победил.

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ 14 апреля 2016, 15:50

      андрейка еще ни разу с бомжатником не обыграл Спартак!!!)))

      -3
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    • ...
      Рейтинг: +67

      Lenine 14 апреля 2016, 10:58

      https://baltika.fm/news/94376
      Кто может опубликовать?

      0
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      Рейтинг: -1000

      REDWHITE_ > Lenine 14 апреля 2016, 15:51

      конь в пальто (бомжанике))

      -3
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