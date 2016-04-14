Гризманн: «Очень жаль, что Бензема не сыграет на Евро-2016»

Нападающий «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн сожалеет, что его соотечественник форвард «Реала» Карим Бензема не сможет принять участие на предстоящем домашнем чемпионате Европы.

«Лично мне очень жаль, что Карим пропустит Евро, поскольку он очень хороший парень. Мы хорошо взаимодействуем с ним на поле.

Конечно, с профессиональной точки зрения, мы должны уважать выбор Федерации футбола Франции. Будем стараться показать свою лучшую игру на домашнем турнире», – подчеркнул Гризманн.