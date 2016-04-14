Ван Гаал: «Выход в полуфинал Кубка Англии важен для «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Луи ван Гаал остался доволен игрой своих подопечных в четвертьфинальном матче Кубка Англии с «Вест Хэмом».

«Мы контролировали ход игры на протяжении всей встречи за исключением последних пяти минут, когда соперник забил гол, чем заставил нас поволноваться в концовке. Думаю, мы заслужили эту победу.

Выход в полуфинал Кубка Англии важен не для меня. Он важен для клуба, игроков, команды. Я говорил, что хочу завоевать трофей, поэтому я очень рад, но прежде всего эта победа важна для «Манчестер Юнайтед», – отметил голландский специалист.