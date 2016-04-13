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    Президент «Лацио» рассчитывает получить около 80-ти миллионов от продажи игроков этим летом

    Президент «Лацио» Клаудио Лотито составил список игроков, продажа которых может принести ему 70-80 миллионов евро в период летнего трансферного окна.

    Сообщается, что «Лацио» может расстаться с Этритом Беришей, Сантьяго Джентилетти, Огением Онази и Марко Пароло. Основная же прибыль по замыслу Лотито будет получена от продажи хавбека Антонио Кандревы, которого президент римского клуба оценил в 35 миллионов.

    После 32-х туров Серии А «Лацио» располагается на восьмой строчке в турнирной таблице.

    Источник: Ilmessaggero

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    13.04.2016 20:30
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +100

      Samov@r 15 апреля 2016, 22:08

      Распрадаст и в серию В вам прямая дорога

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