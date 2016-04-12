В мюнхенской «Баварии» еще точно не знают, когда в строй вернется полузащитник Арьен Роббен. Об этом сообщил спортивный директор клуба Маттиас Заммер.

«Я не стал бы делать какие либо прогнозы о возвращении Роббена в строй. Невозможно определить, как быстро будет проходить процесс восстановления», — сказал представитель мюнхенцев.

Напомним, что Роббен получил травму бедра и должен был восстановиться к середине апреля. Недавно местные СМИ распространили информацию о том, что голландец в этом сезоне уже не сыграет.