Шукер: «Реал» обязательно сыграет в финале Лиги чемпионов»

Бывший форвард «Реала» Давор Шукер уверен, что «сливочные» пробьются в финал Лиги чемпионов. Сегодня «королевский» клуб сыграет ответный четвертьфинальный матч турнира с «Вольфсбургом». Первая встреча завершилась победой немцев 2:0 и теперь «Реалу» нужно забивать минимум два мяча и при этом не пропускать.

«Реал» провел хороший матч с «Барселоной», а против «Вольфсбурга» команда расслабилась. Если «Реал» сыграет хорошо и будет играть в комбинационный футбол, то обязательно одержит победу. «Сливочные» сыграют в финале ЛЧ с «Барселоной» или «Баварией», — сказал Шукер.

Матч «Реала» и «Вольфсбурга» начнется в 21:45 по мск.