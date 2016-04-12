Тиаго Силва не рекомендует Ибрагимовичу переходить в английский клуб

Защитник «ПСЖ» Тиаго Силва не советует своему партнеру по команде форварду Златану Ибрагимовичу переходить в один из английских клубов.

«Он мой друг, и в 34 года он показывает лучший футбол в своей карьере. Это уникальный игрок, который является одним из лучших в мире, другого такого нет.

Знаю, что у него есть предложения из Англии, но в АПЛ сейчас нет команд, которые будут соответствовать уровню «ПСЖ».

На мой взгляд, он сделает шаг назад, если переедет в Англию», – сказал Тиаго Силва.

Напомним, что контракт Ибрагимовича с французами истекает летом текущего года.