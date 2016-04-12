Кораблев: «Стадион «Анжи» не потерял презентабельный вид, команда не вылетит»

Генеральный директор «Анжи» Сергей Кораблев уверен, что клуб по-прежнему привлекателен для болельщиков и сумеет сохранить свое место в РФПЛ.

«Покажите, где стадион «Анжи» потерял презентабельный вид? Где подтеки, ржавчина? Стадион находится в прекрасном состоянии. За ним круглосуточно ухаживают. И интерес к команде есть. Писали, что половина билетов на матчи «Анжи» раздается бесплатно. На самом деле квота есть только для одного детского дома.

Керимов? На данный момент нет причин посыпать голову пеплом и говорить, что все должно измениться в отрицательную сторону.

«Анжи» не вылетит. Да, команда идет на предпоследнем месте, но пока есть шанс, нужно цепляться. А я буду стимулировать ребят на подвиги. Игроки должны доказать, что они настоящие мужики, способные решать задачи. И они это сделают», – сказал Кораблев.