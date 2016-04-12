Спаллетти: «Нам нужна хорошая игра, а какое место мы займем – это уже другой вопрос»

Главный тренер «Ромы» Лучано Спаллетти прокомментировал исход матча 32-го тура Серии А против «Болоньи» (1:1).

«Иногда ничьи случаются и при хорошем выступлении, так что мы принимаем этот результат и движемся дальше.

Нам нужна хорошая игра, а займем ли мы второе, третье или шестое место – это уже другой вопрос. Мы должны сохранить этот дух и пытаться дальше играть в тот же футбол, что мы показали сегодня.

Мы можем как смотреть вперед на «Наполи», так и оглядываться назад на «Интер», – сказал Спаллетти.