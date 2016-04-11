Глава ОПСФ: «Футболисты не обязаны отдавать кому-то свои деньги с премий и зарплат»

Генеральный директор Общероссийского профессионального союза футболистов (ОПСФ) Александр Зотов дал комментарий по поводу высказывания экс-полузащитника «Анжи» Шарифа Мухаммада о том, что большую часть от своих премий он был вынужден отдавать тренерскому штабу молодежки.

«Эту ситуацию вряд ли можно назвать нормальной. Тем более что сами работники клуба признают, что забирали по 70% премий. Это неправильно, но такие истории периодически всплывают. В клубах действует положение премирования, которое подписывается командой перед началом сезона. Все деньги, которые прописаны в этом положении, должны выплачиваться футболистам за достижение тех или иных целей. Никаких поборов с этих денег делать нельзя.

Не хотелось бы, чтобы в эту историю вмешивались правоохранительные органы. Футболисты должны знать, что не обязаны отдавать кому-то свои деньги – ни от заработных плат, ни от премий. Попытка «купить место в составе» – это неправильно. В первую очередь, для тренера, потому что такая система разлагает команду изнутри. Неправильно это и для футболистов, в команде должна быть честная конкуренция. В нормальных цивилизованных клубах такого быть не должно. Это абсурд! Игрокам не следует участвовать в таких сомнительных схемах. Если возникают какие-то вопросы, то нужно обращаться в профсоюз», – сказал Зотов.