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    Бенитесу нужно пять побед

    Главный тренер «Ньюкасла» Рафаэль Бенитес рассчитывает на то, что его команда сможет набрать необходимое количество очков в чемпионате Англии, чтобы сохранить прописку в Премьер-лиге.

    «Стоит признать, чтобы остаться в Премьер-лиге нам нужно одержать пять побед в шести оставшихся матчах. Нам нужно собраться с силами и показать лучшее, на что мы способны», – приводит слова Бенитеса Sky Sports.

    После 32 матчей в Премьер-лиге «Ньюкасл» занимает 19-ю строку турнирной таблицы, имея на своем счету 25 очков.

    Источник: Бомбардир.ру

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    11.04.2016 09:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +624

      juvseriy 11 апреля 2016, 12:30

      3 победы это максимум на что могут рассчитывать

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